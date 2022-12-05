Только одна сборная не получила ни одной карточки на ЧМ-2022

Сборная Англии разгромила Сенегал (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Команда Гарета Саутгейта закончила игру, не получив ни одной желтой карточки.

Это четвертый матч для Англии, в котором она не получила предупреждения.

Англия – единственная сборная на ЧМ-2022 без желтых и красных карточек.

Англия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Францией.

Игра пройдет 10 декабря.

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