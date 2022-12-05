Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Только одна сборная не получила ни одной карточки на ЧМ-2022

    Сборная Англии разгромила Сенегал (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Команда Гарета Саутгейта закончила игру, не получив ни одной желтой карточки.

    Это четвертый матч для Англии, в котором она не получила предупреждения.

    Англия – единственная сборная на ЧМ-2022 без желтых и красных карточек.

    • Англия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Францией.
    • Игра пройдет 10 декабря.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Новости сборной Англии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Англии по футболу на ЧМ-2022

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Линекер отреагировал на выход Англии в четвертьфинал ЧМ-2022
    Стала известна причина отсутствия Стерлинга в матче с Сенегалом
    Назван лучший игрок матча Англия – Сенегал
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7787

      Томик 1 час назад

      Далеко не дотащат. Ничего.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11