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Сутормин поделился пожеланиями на 2023 год

4 декабря 2022, 14:12

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин пожелал России вернуться в международный футбол.

«Пожелания на 2023 год? Как бы банально это ни звучало, в первую очередь пожелаю себе и каждому футболисту здоровья, меньше травм. Также хочется решить как можно раньше поставленные перед «Зенитом» задачи.

А еще желаю, чтобы случилось так, чтобы мы снова смогли выступать в международных матчах. Не только клуб, но и сборная. Всем будет очень радостно, если российский футбол вернется на международную арену», – сказал Сутормин.

  • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
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