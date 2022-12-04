Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сутормин поделился пожеланиями на 2023 год

    Футболист «Зенита» Алексей Сутормин пожелал России вернуться в международный футбол.

    «Пожелания на 2023 год? Как бы банально это ни звучало, в первую очередь пожелаю себе и каждому футболисту здоровья, меньше травм. Также хочется решить как можно раньше поставленные перед «Зенитом» задачи.

    А еще желаю, чтобы случилось так, чтобы мы снова смогли выступать в международных матчах. Не только клуб, но и сборная. Всем будет очень радостно, если российский футбол вернется на международную арену», – сказал Сутормин.

    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Сутормин: «Отрыв «Зенита» в РПЛ? Расхолаживаться точно не будем»
    Сутормин оценил новый формат Кубка России
    Сутормин объяснил, почему «Зенит» занял в группе Кубка России третье место 1
    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11