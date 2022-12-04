Сутормин поделился пожеланиями на 2023 год

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин пожелал России вернуться в международный футбол.

«Пожелания на 2023 год? Как бы банально это ни звучало, в первую очередь пожелаю себе и каждому футболисту здоровья, меньше травм. Также хочется решить как можно раньше поставленные перед «Зенитом» задачи.

А еще желаю, чтобы случилось так, чтобы мы снова смогли выступать в международных матчах. Не только клуб, но и сборная. Всем будет очень радостно, если российский футбол вернется на международную арену», – сказал Сутормин.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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