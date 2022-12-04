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    Сутормин: «Отрыв «Зенита» в РПЛ? Расхолаживаться точно не будем»

    Футболист «Зенита» Алексей Сутормин оценил выступление команды в сезоне РПЛ.

    «Отрыв «Зенита» в чемпионате приличный, но нас это не расслабляет. Прекрасно понимаем, что две-три неудачные игры – и всe придется начинать заново. Надо продолжать в том же духе и решать задачи, которые перед нами стоят, как можно раньше. Расхолаживаться точно не будем.

    А разговоры, что «Зенит» заранее чемпион, всегда были, есть и будут – не стоит обращать на них внимания», – сказал Сутормин.

    • Отрыв «Зенита» – 6 очков.
    • Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: РФС

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