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    Черчесов: «Ференцварош» уже прошел в Лиге Европы дальше, чем кто-либо думал»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил выступление команды в сезоне Лиги Европы.

    «Мы уже прошли дальше, чем кто‑либо думал.

    На этом этапе всe опять начинается с нуля, и за время подготовки нужно выходить на пик. Впереди у нас 1/8 финала, где «Ференцварош» не выступал 47 лет, и это, конечно, определенный вызов», – сказал Черчесов.

    • «Ференцварош» финишировал в группе Лиги Европы 1-м.
    • Черчесов возглавляет венгров год.
    • Команда лидирует в чемпионате Венгрии.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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