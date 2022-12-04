Черчесов: «Ференцварош» уже прошел в Лиге Европы дальше, чем кто-либо думал»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил выступление команды в сезоне Лиги Европы.

«Мы уже прошли дальше, чем кто‑либо думал.

На этом этапе всe опять начинается с нуля, и за время подготовки нужно выходить на пик. Впереди у нас 1/8 финала, где «Ференцварош» не выступал 47 лет, и это, конечно, определенный вызов», – сказал Черчесов.

«Ференцварош» финишировал в группе Лиги Европы 1-м.

Черчесов возглавляет венгров год.

Команда лидирует в чемпионате Венгрии.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира