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  • Черчесов: «Ференцварош» уже прошел в Лиге Европы дальше, чем кто-либо думал»

Черчесов: «Ференцварош» уже прошел в Лиге Европы дальше, чем кто-либо думал»

4 декабря 2022, 10:47
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил выступление команды в сезоне Лиги Европы.

«Мы уже прошли дальше, чем кто‑либо думал.

На этом этапе всe опять начинается с нуля, и за время подготовки нужно выходить на пик. Впереди у нас 1/8 финала, где «Ференцварош» не выступал 47 лет, и это, конечно, определенный вызов», – сказал Черчесов.

  • «Ференцварош» финишировал в группе Лиги Европы 1-м.
  • Черчесов возглавляет венгров год.
  • Команда лидирует в чемпионате Венгрии.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Лига Европы Ференцварош Черчесов Станислав
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