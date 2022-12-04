Черчесов: «Ференцварош» уже прошел в Лиге Европы дальше, чем кто-либо думал»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил выступление команды в сезоне Лиги Европы.
«Мы уже прошли дальше, чем кто‑либо думал.
На этом этапе всe опять начинается с нуля, и за время подготовки нужно выходить на пик. Впереди у нас 1/8 финала, где «Ференцварош» не выступал 47 лет, и это, конечно, определенный вызов», – сказал Черчесов.
- «Ференцварош» финишировал в группе Лиги Европы 1-м.
- Черчесов возглавляет венгров год.
- Команда лидирует в чемпионате Венгрии.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»