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    Иван Игнатьев: «Если скажут перейти в Азию – перейдем. Но я хочу играть в еврокубках»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Я не знаю юридических аспектов этого вопроса и не понимаю, как это все должно происходить, поэтому мне тяжело ответить — я за переход в АФК или нет. Я играю здесь и сейчас, а что будет завтра — не знаю. Скажут нам перейти в эту конфедерацию, мы перейдем. Но мне, конечно, хотелось бы играть на европейском уровне, в еврокубках, с сильнейшими командами.

    Безусловно, в Азии тоже есть хорошие команды, этого никто не отрицает. Но везде есть свои нюансы. Вообще, хочется просто играть в футбол и не вести таких разговоров», — сказал Игнатьев.

    • Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12121

      ВетеR 53 минуты назад

      играй, в Плэйстэйшэн ))

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