Иван Игнатьев: «Если скажут перейти в Азию – перейдем. Но я хочу играть в еврокубках»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Я не знаю юридических аспектов этого вопроса и не понимаю, как это все должно происходить, поэтому мне тяжело ответить — я за переход в АФК или нет. Я играю здесь и сейчас, а что будет завтра — не знаю. Скажут нам перейти в эту конфедерацию, мы перейдем. Но мне, конечно, хотелось бы играть на европейском уровне, в еврокубках, с сильнейшими командами.
Безусловно, в Азии тоже есть хорошие команды, этого никто не отрицает. Но везде есть свои нюансы. Вообще, хочется просто играть в футбол и не вести таких разговоров», — сказал Игнатьев.
- Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: «РБ Спорт»