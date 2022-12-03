Сутормин не против перехода РФС в Азию

Защитник сборной России и «Зенита» Алексей Сутормин поговорил о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Азиатские сборные хорошо выступают на чемпионате мира? Много разговоров было про переход России в Азиатскую конфедерацию. Джикия сказал, что это неизбежно. Как к этому относишься?

— Посмотрим. Если не будет долгое время еврокубков, то, конечно, неизбежно. Вышестоящие инстанции будут принимать решения. Конечно, мы все хотим участвовать в международных матчах. Если это будет в Азии, значит, будет в Азии.

— Тебе не кажется, что это будет шагом назад?

— Нет. Почему? Тот же чемпионат мира показывает, что там есть много сборных, которые играют хорошо. Рано говорить об этом. Когда будет факт, тогда можно будет что-то понимать.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

РФС обсудит переход в Азию на ближайшем исполкоме.

Сборная России в марте планирует провести как минимум 1 товарищеский матч.

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