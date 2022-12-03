«У него большое будущее»: Евсеев назвал главное открытие ЧМ-2022

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев назвал главное открытие ЧМ-2022. По словам специалиста, его удивил форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо.

«На мой взгляд, главное открытие чемпионата мира-2022 – это голландец Коди Гакпо, который уже три мяча забил. Он пока удивил больше всех. Думаю, у него большое будущее», – сказал Евсеев.

Гакпо 23 года. Он выступает за «ПСВ».

В 14 матчах чемпионата Нидерландов он забил 9 голов и сделал 12 ассистов.

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