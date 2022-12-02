Сперцян летом отказал итальянскому клубу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян мог продолжить карьеру в Серии А.

Прошлым летом с представителями футболиста связывалась «Фиорентина», но до конкретных переговоров дело не дошло.

От трансфера в итальянский клуб отказался сам хавбек.

В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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