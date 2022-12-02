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    Сперцян летом отказал итальянскому клубу

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян мог продолжить карьеру в Серии А.

    Прошлым летом с представителями футболиста связывалась «Фиорентина», но до конкретных переговоров дело не дошло.

    От трансфера в итальянский клуб отказался сам хавбек.

    • В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12004

      Вомбат 21 минуту назад

      Опробованный метод набора материала, когда никто их журналюг ничего к сроку не написал - придумать утку, а потом публиковать ее опровержения.

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