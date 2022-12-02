Каррера отреагировал на решение КДК о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака» за массовую драку в Кубке России.

«Если они приняли такое решение, значит на то были эти мотивы. Значит решение о дисквалификации на шесть матчей правильное», — сказал Каррера.

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