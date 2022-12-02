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    Каррера отреагировал на решение КДК о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака»

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака» за массовую драку в Кубке России.

    «Если они приняли такое решение, значит на то были эти мотивы. Значит решение о дисквалификации на шесть матчей правильное», — сказал Каррера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17275

      ilichkadr 37 минут назад

      Зениту кубок не нужен, чего не скажешь о Спартаке. Зенит без Малкома, Родригао и Барриоса с командами из пердива справится и без них. Спартаку будет потяжелее.

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      Рейтинг: +10975

      R_a_i_n 48 минут назад

      Ну Фик знает. Я не согласен. Слишком много матчей.

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