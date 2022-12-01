Месси побил рекорд Марадоны, установленный в 1994 году

Аргентина победила Польшу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Капитан аргентинцев Лионель Месси в этом матче побил еще один рекорд чемпионата мира.

Он стал самым возрастным игроком в истории турнира, сумевшим пять и более раз обвести соперников и создать пять и более голевых моментов в одной встрече.

Показатель Месси – 35 лет и 159 дней. Он превзошел достижение Диего Марадоны, установленное на ЧМ-1994.

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