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    Месси побил рекорд Марадоны, установленный в 1994 году

    Аргентина победила Польшу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Капитан аргентинцев Лионель Месси в этом матче побил еще один рекорд чемпионата мира.

    Он стал самым возрастным игроком в истории турнира, сумевшим пять и более раз обвести соперников и создать пять и более голевых моментов в одной встрече.

    Показатель Месси – 35 лет и 159 дней. Он превзошел достижение Диего Марадоны, установленное на ЧМ-1994.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17535

      paracetamol 1 час назад

      Лучше бы пен забил. Тогда бы мексы прошли вместо пшеков!

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