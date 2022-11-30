«Мне придется вернуться на ринг»: Майк Тайсон вступился за Месси

Бывший американский боксер Майк Тайсон заступился за форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, которому угрожал боксер Сауль Альварес.
- Ранее мексиканский боксер раскритиковал футболиста «ПСЖ», заявив: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».
«Некто по имени Канело (прозвище Альвареса – прим. «Бомбардира») угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Лионеля, мне придется спустя много лет вернуться в ринг», – написал Тайсон в социальной сети.
- Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
- Месси забил гол и сделал ассист.
- В 22:00 по Москве Аргентина начнет матч 3-го тура против Польши.
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Источник: Бомбардир.ру