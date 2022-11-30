Медведев: «Вторая звезда для «Зенита» имеет огромное значение»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о мотивации на остаток сезона.

«Самая главная мотивация – стать чемпионами. Это будет десятое чемпионство «Зенита» в чемпионатах СССР и России. Вторая звезда на футболке имеет огромное символическое значение. Все игроки, которые были и будут причастны к этому, заслуживают этого.

Но сначала нужно эту десятую победу в чемпионате одержать. Потом уже будем радоваться и праздновать», – сказал Медведев.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Команда выиграла 4 последних сезона.

РПЛ возобновится в марте.

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