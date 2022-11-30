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    Медведев: «Вторая звезда для «Зенита» имеет огромное значение»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о мотивации на остаток сезона.

    «Самая главная мотивация – стать чемпионами. Это будет десятое чемпионство «Зенита» в чемпионатах СССР и России. Вторая звезда на футболке имеет огромное символическое значение. Все игроки, которые были и будут причастны к этому, заслуживают этого.

    Но сначала нужно эту десятую победу в чемпионате одержать. Потом уже будем радоваться и праздновать», – сказал Медведев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Команда выиграла 4 последних сезона.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7787

      nik55 13 минут назад

      это будет звезда газсрема а не бзенита

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    • ...
      Рейтинг: +238

      za logiku 1 час назад

      В этом году будет не так легко...

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