«Арсен, тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол!». Кукуян – Захаряну во время матча

РФС опубликовал запись переговоров арбитров во время матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо» (1:3).

В видео попал момент диалога главного арбитра Павла Кукуяна с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. 40-летний судья наставлял 19-летнего футболиста.

«Арсен, тебе, ***, 15 лет, а мне 40. Играй в футбол! Я тебя оберегаю, а ты как этот падаешь», – сказал Кукуян Захаряну.

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