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    Медведев: «Надеюсь, Дзюба найдет свою команду и проявит свое мастерство»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о фигуре свободного агента, экс-зенитовца Артема Дзюбы.

    «Надеюсь, что Артем найдет свою команду и еще проявит свое мастерство. Стоит ли ему попробовать себя в еще одной иностранной команде или вернуться в Россию? Повторюсь, важно найти свою команду. В хорошем чемпионате, включая наш», – сказал Медведев.

    • Дзюба сейчас в Москве после ухода из «Адана Демирспора».
    • На игрока претендуют «Торпедо», «Венеция», кипрская «Кармиотисса».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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