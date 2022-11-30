Медведев: «Надеюсь, Дзюба найдет свою команду и проявит свое мастерство»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о фигуре свободного агента, экс-зенитовца Артема Дзюбы.

«Надеюсь, что Артем найдет свою команду и еще проявит свое мастерство. Стоит ли ему попробовать себя в еще одной иностранной команде или вернуться в Россию? Повторюсь, важно найти свою команду. В хорошем чемпионате, включая наш», – сказал Медведев.

Дзюба сейчас в Москве после ухода из «Адана Демирспора».

На игрока претендуют «Торпедо», «Венеция», кипрская «Кармиотисса».

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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