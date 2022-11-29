Эмерсон: «Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. В нее летят все стрелы»

Защитник «Урала» Эмерсон высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– Как думаете, сколько еще лет российский спорт будет в изоляции?

– Понятия не имею. Сложный вопрос. Все зависит от политической повестки, какой будет тренд в мире. Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. В будущем найдется другая страна-изгой, может быть. Сейчас все стрелы летят в Россию.

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