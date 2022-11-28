Митрович поблагодарил российских болельщиков за поддержку сборной Сербии на ЧМ-2022

Форвард сборной Сербии Александар Митрович поблагодарил российских болельщиков за поддержку на чемпионате мира-2022.

— Чувствуете ли вы поддержку российских фанатов?

— Да, мы действительно благодарны за эту поддержку. Это очень важно для такого турнира, как этот. Мы знаем, что они нас поддерживают и очень благодарны россиянам.

Сербия идет на последнем месте в группе G.

Следующий соперник – Швейцария.

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