Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Митрович поблагодарил российских болельщиков за поддержку сборной Сербии на ЧМ-2022

    Форвард сборной Сербии Александар Митрович поблагодарил российских болельщиков за поддержку на чемпионате мира-2022.

    — Чувствуете ли вы поддержку российских фанатов?

    — Да, мы действительно благодарны за эту поддержку. Это очень важно для такого турнира, как этот. Мы знаем, что они нас поддерживают и очень благодарны россиянам.

    • Сербия идет на последнем месте в группе G.
    • Следующий соперник – Швейцария.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Митрович превзошел достижение Месси и Роналду 2
    Митрович прокомментировал выход Сербии в Лигу А Лиги наций
    Только два футболиста забили больше Хвичи на групповом этапе Лиги наций 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11