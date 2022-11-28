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    Терюшков: «В следующем сезоне планирую расширить свое влияние еще на пять клубов РПЛ»

    Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможных изменениях в руководстве клуба.

    — Сообщалось, что Николай Оленев может покинуть пост гендиректора «Химок», что уменьшит ваше влияние на клуб. Для вас это будет трагично?

    — В сезоне 2022/2023 планирую расширить свое влияние еще на пять клубов РПЛ, так как прописан в Москве и там могут оказаться мои бывшие подчиненные.

    — Советов по комплектованию состава или каких-то других советов вы Оленеву даете?

    — Я с таким же успехом могу советовать и «Торпедо», и «Локомотиву».

    — Будете переживать, если Оленев покинет клуб?

    — Нельзя переживать о том, чего нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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