Соболев прокомментировал возможный переход РФС в Азию

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Дюков сказал, что исполком обсудит переход в Азию. Исходя из того, что видите вы, хотелось бы перехода?
— Футбол уже не делится на Европу и Азию. Играть научились все, обороняться — так точно.
— Вы бы хотели играть в Азии? Или надо ждать Европу?
— Не знаю. Где скажут, там и будем играть.
- Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: «РБ Спорт»