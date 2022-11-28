Соболев прокомментировал возможный переход РФС в Азию

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Дюков сказал, что исполком обсудит переход в Азию. Исходя из того, что видите вы, хотелось бы перехода?

— Футбол уже не делится на Европу и Азию. Играть научились все, обороняться — так точно.

— Вы бы хотели играть в Азии? Или надо ждать Европу?

— Не знаю. Где скажут, там и будем играть.

Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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