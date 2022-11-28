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    Соболев прокомментировал возможный переход РФС в Азию

    Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    — Дюков сказал, что исполком обсудит переход в Азию. Исходя из того, что видите вы, хотелось бы перехода?

    — Футбол уже не делится на Европу и Азию. Играть научились все, обороняться — так точно.

    — Вы бы хотели играть в Азии? Или надо ждать Европу?

    — Не знаю. Где скажут, там и будем играть.

    • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5897

      rash1959 1 час назад

      При таком раскладе перелёты в СКА Хабаровск покажутся прогулкой. Да и кто там ждёт рфс, кому мы теперь вообще нужны?

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