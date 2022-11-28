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    Смолов спрогнозировал победителя ЧМ-2022

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил, кого он видит триумфатором чемпионата мира в Катаре.

    «Кто выиграет ЧМ-2022? Аргентина. Надеюсь на это», – сказал Смолов.

    • Аргентина набрала 3 очка в 2 турах ЧМ.
    • Они проиграли Саудовской Аравии (1:2) и победили Мексику (2:0).
    • Решающий матч с Польшей состоится 30 ноября.

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    Источник: «РБ Спорт»

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