Смолов спрогнозировал победителя ЧМ-2022

Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил, кого он видит триумфатором чемпионата мира в Катаре.

«Кто выиграет ЧМ-2022? Аргентина. Надеюсь на это», – сказал Смолов.

Аргентина набрала 3 очка в 2 турах ЧМ.

Они проиграли Саудовской Аравии (1:2) и победили Мексику (2:0).

Решающий матч с Польшей состоится 30 ноября.

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