Дюков сравнил ЧМ в России и Катаре

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.

«Не могу сказать, что я смотрю каждый матч чемпионата мира в Катаре. Думаю, что по большому счeту турнир начнeтся со стадии плей-офф.

Да, есть качественный футбол, видны тренды, растeт техническое оснащение игроков и тактическая обученность.

Если говорить об организации командной игры, то многие команды прибавили в физической подготовленности и интенсивности футбола.

Если сравнивать нынешний чемпионат мира с российским, то инфраструктурно Катар готов. Но пока нет ощущения праздника, который был в России не только на стадионах, но и во всех городах.

Вот этого пока в Катаре нет, но всe впереди», – сказал Дюков.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

Россия принимала чемпионат мира летом 2018 года.

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