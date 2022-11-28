Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дюков сравнил ЧМ в России и Катаре

    Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.

    «Не могу сказать, что я смотрю каждый матч чемпионата мира в Катаре. Думаю, что по большому счeту турнир начнeтся со стадии плей-офф.

    Да, есть качественный футбол, видны тренды, растeт техническое оснащение игроков и тактическая обученность.

    Если говорить об организации командной игры, то многие команды прибавили в физической подготовленности и интенсивности футбола.

    Если сравнивать нынешний чемпионат мира с российским, то инфраструктурно Катар готов. Но пока нет ощущения праздника, который был в России не только на стадионах, но и во всех городах.

    Вот этого пока в Катаре нет, но всe впереди», – сказал Дюков.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.
    • Россия принимала чемпионат мира летом 2018 года.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Дюков: «Отстранение России – политическое решение. Я летал в Катар, чтобы обсудить наше возвращение» 3
    Дюков: «Иран – один из возможных соперников России в марте»
    Дюков: «РФС на ближайшем заседании обсудит переход в Азию» 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11