Ловрен: «Горжусь, что я капитан «Зенита»

Повезло, а то Соболь зарядил бы тебе на весь оставшийся сезон, бегал тебя искал, но не нашёл
Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о том, что он остался в России, хотя мог уйти, как другие легионеры.
«Когда я решил остаться в «Зените», думал ли, что это может повлиять на моe положение в сборной? И да, и нет.
У меня было очень много мыслей в голове, что же мне делать. Думаю, остаться и помочь было правильным решением. Я горжусь, что я капитан «Зенита».
Сейчас команда проводит хороший сезон. Далич меня поддержал. Сказал, что я должен остаться. Сделал всe правильно», – сказал Ловрен.
- Контракт хорвата с «Зенитом» истекает летом 2023 года.
- В этом сезоне Ловрен забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.
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