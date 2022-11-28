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    Ловрен: «Горжусь, что я капитан «Зенита»

    Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о том, что он остался в России, хотя мог уйти, как другие легионеры.

    «Когда я решил остаться в «Зените», думал ли, что это может повлиять на моe положение в сборной? И да, и нет.

    У меня было очень много мыслей в голове, что же мне делать. Думаю, остаться и помочь было правильным решением. Я горжусь, что я капитан «Зенита».

    Сейчас команда проводит хороший сезон. Далич меня поддержал. Сказал, что я должен остаться. Сделал всe правильно», – сказал Ловрен.

    • Контракт хорвата с «Зенитом» истекает летом 2023 года.
    • В этом сезоне Ловрен забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      jek718875 26 минут назад

      Повезло, а то Соболь зарядил бы тебе на весь оставшийся сезон, бегал тебя искал, но не нашёл

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      Рейтинг: +23613

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Радуйся, что тебя не было на игре со Спартаком, а то бы пришлось "играть" против Соболева, а он вчера был заряжен. )

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