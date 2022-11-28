Ловрен: «Горжусь, что я капитан «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о том, что он остался в России, хотя мог уйти, как другие легионеры.

«Когда я решил остаться в «Зените», думал ли, что это может повлиять на моe положение в сборной? И да, и нет.

У меня было очень много мыслей в голове, что же мне делать. Думаю, остаться и помочь было правильным решением. Я горжусь, что я капитан «Зенита».

Сейчас команда проводит хороший сезон. Далич меня поддержал. Сказал, что я должен остаться. Сделал всe правильно», – сказал Ловрен.

Контракт хорвата с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Ловрен забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию