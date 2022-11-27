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    Фанаты «Зенита» на матче со «Спартаком» пожелали Fan ID «гореть в аду»

    Болельщики «Зенита» выступили против индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) на матче Кубка России против «Спартака».

    «Fan ID, гори в аду», – скандировали фанаты «Зенита».

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5734

      Enter2006 1 час назад

      Молодцы ребят! Всё верно. Желаю каждому депутату ГосДуры на задницу налепить полноразмерный QR-код, и дать документ наподобие Fan ID. Чтобы ездили на работу и "светили" ими. А также дать всё это всем их семьям, детям, родственникам. Может дойдёт до их неполноценного мозга что они творят...

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