Фанаты «Зенита» на матче со «Спартаком» пожелали Fan ID «гореть в аду»

Болельщики «Зенита» выступили против индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) на матче Кубка России против «Спартака».

«Fan ID, гори в аду», – скандировали фанаты «Зенита».

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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