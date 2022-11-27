Фанаты «Зенита» на матче со «Спартаком» пожелали Fan ID «гореть в аду»

Молодцы ребят! Всё верно. Желаю каждому депутату ГосДуры на задницу налепить полноразмерный QR-код, и дать документ наподобие Fan ID. Чтобы ездили на работу и "светили" ими. А также дать всё это всем их семьям, детям, родственникам. Может дойдёт до их неполноценного мозга что они творят...
Болельщики «Зенита» выступили против индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) на матче Кубка России против «Спартака».
«Fan ID, гори в аду», – скандировали фанаты «Зенита».
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
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