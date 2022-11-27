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    Энрике: «Сборная Германии больше всего похожа на сборную Испании. Матч будет большим испытанием»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Германии.

    «Германия – команда, которая всегда играет в атакующий футбол. Это сборная, которая больше всего похожа на нас, они хотят получить мяч.

    Матч станет большим испытанием, где мы увидим, кто окажется сильнее.

    В их сборной собраны одни из лучших игроков в мире, но у нас есть уверенность, что мы можем их победить, это наша цель», – сказал Энрике.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • В случае поражения Германия может досрочно лишиться шансов на плей-офф.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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