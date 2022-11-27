Президент «Урала» Иванов против перехода российского футбола в Азию

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Какие цели на весну? Можете забраться в Кубок УЕФА?

– Ну, какой Кубок УЕФА на следующий сезон?

– Думаете, еще лет пять не вернут?

– Не знаю. Не Нострадамус, как получится, так получится. Конечно, хочется, чтобы наша сборная и клубы побыстрее вернулись.

Это сейчас мы первый год, а если будем в вакууме, играть только между собой, это большой минус всему.

– Вы за переход в Азию?

– Нет.

– Почему?

– Нет – и все. Зачем? У нас европейская страна. В Европе другой футбол, чем в Азии, хотя и там команды прогрессируют.

Ну, где гарантия, если мы выйдем на ЧМ через Азию – а нам скажут, что вас не пустим. И что?

Представьте, кто будет играть в клубных турнирах – как командам летать (по времени) в Азию?

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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