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    Президент «Урала» Иванов против перехода российского футбола в Азию

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    – Какие цели на весну? Можете забраться в Кубок УЕФА?

    – Ну, какой Кубок УЕФА на следующий сезон?

    – Думаете, еще лет пять не вернут?

    – Не знаю. Не Нострадамус, как получится, так получится. Конечно, хочется, чтобы наша сборная и клубы побыстрее вернулись.

    Это сейчас мы первый год, а если будем в вакууме, играть только между собой, это большой минус всему.

    – Вы за переход в Азию?

    – Нет.

    – Почему?

    – Нет – и все. Зачем? У нас европейская страна. В Европе другой футбол, чем в Азии, хотя и там команды прогрессируют.

    Ну, где гарантия, если мы выйдем на ЧМ через Азию – а нам скажут, что вас не пустим. И что?

    Представьте, кто будет играть в клубных турнирах – как командам летать (по времени) в Азию?

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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