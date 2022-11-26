«Зенит» и LADA стали партнерами

Чемпион России последних лет «Зенит» заключил партнерское соглашение с автопроизводителем «Автоваз».

«Зенит» и LADA: лидеры объявляют о сотрудничестве!

«Зенит» и АО «Автоваз» объявляют о соглашении, в рамках которого бренд LADA становится официальным автомобильным партнером клуба.

Дополнительные детали сотрудничества будут обнародованы позже», – написал клуб.

«Зенит» – самый богатый клуб России.

Команда с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

Завтра, 27 ноября, «Зенит» примет в Кубке России «Спартак».

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