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    «Зенит» и LADA стали партнерами

    Чемпион России последних лет «Зенит» заключил партнерское соглашение с автопроизводителем «Автоваз».

    «Зенит» и LADA: лидеры объявляют о сотрудничестве!

    «Зенит» и АО «Автоваз» объявляют о соглашении, в рамках которого бренд LADA становится официальным автомобильным партнером клуба.

    Дополнительные детали сотрудничества будут обнародованы позже», – написал клуб.

    • «Зенит» – самый богатый клуб России.
    • Команда с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.
    • Завтра, 27 ноября, «Зенит» примет в Кубке России «Спартак».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1637

      vmonomah17 15 минут назад

      Теперь все игроки Зенита будут вместо мерсов на ладах рассекать)))

      0
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      Рейтинг: +1631

      Alex Y 20 минут назад

      А почему не Крылья))

      0
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      Рейтинг: +407

      Азбука > Alex Y 13 минут назад

      У LADA нет крыльев.

      0
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      Рейтинг: +1631

      Alex Y > Азбука 11 минут назад

      Самарская же область))

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      Рейтинг: +407

      Азбука > Alex Y 3 минуты назад

      Или менагеры Крыльев оказались не слишком расторопны, чтоб договориться первыми, или на LADA решили, что Зенит престижней для рекламы.

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