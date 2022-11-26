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    Аршавин оценил решение «Сочи» назначить Бердыева на пост главного тренера

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о приглашении Курбана Бердыева в «Сочи».

    «Неоднозначный выбор «Сочи», неожиданный. Бердыева долго не было (в России).

    «Сочи» пригласил молодого перспективного тренера (Вадима Гаранина), который себя проявил. И мы возвращаемся в ретрокартинку.

    К чему это? Стратегия сменилась с плюса на минус за месяцы.

    Я не знаю, для чего он «Сочи». У них плохие результаты? Те игроки, которые есть, на этот результат и наигрывают. Останься Кассьерра, были бы повыше», – сказал Аршавин.

    • Сообщалось, что сегодня Бердыева представили игрокам «Сочи».
    • Ради возвращения в РПЛ тренер досрочно прекратил сотрудничество с иранским «Трактором».
    • Он не работал в России с 2019 года, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «Матч ТВ»

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