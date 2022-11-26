Аршавин оценил решение «Сочи» назначить Бердыева на пост главного тренера

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о приглашении Курбана Бердыева в «Сочи».
«Неоднозначный выбор «Сочи», неожиданный. Бердыева долго не было (в России).
«Сочи» пригласил молодого перспективного тренера (Вадима Гаранина), который себя проявил. И мы возвращаемся в ретрокартинку.
К чему это? Стратегия сменилась с плюса на минус за месяцы.
Я не знаю, для чего он «Сочи». У них плохие результаты? Те игроки, которые есть, на этот результат и наигрывают. Останься Кассьерра, были бы повыше», – сказал Аршавин.
- Сообщалось, что сегодня Бердыева представили игрокам «Сочи».
- Ради возвращения в РПЛ тренер досрочно прекратил сотрудничество с иранским «Трактором».
- Он не работал в России с 2019 года, когда покинул «Рубин».
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Матч ТВ»