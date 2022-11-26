Головин поблагодарил болельщиков за признание лучшим игроком «Монако» в ноябре

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о том, что его признали лучшим футболистом команды по итогам ноября.
«Конечно, признание болельщиков и такая оценка с их стороны это всегда приятно. Тем более в ноябре мы смогли выйти в весеннюю часть Лиги Европы, что было важно для нас.
Но в любом случае я должен разделить этот приз с партнерами по команде. Такая оценка моей игры это, безусловно, и их заслуга тоже», – заявил Головин.
- Россиянину приз игрока месяца достался впервые в сезоне.
- В ноябре он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах.
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Источник: «Чемпионат»