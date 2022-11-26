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В РПЛ рассказали, какими мячами будут играть после ухода Nike

26 ноября 2022, 11:24
19

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какими мячами футболисты лиги будет играть в следующем сезоне.

Компания Nike расторгла контракт с РПЛ, но оставила 130 мячей каждому клубу. Ими будут доигрывать сезон.

«Есть бренды так называемой второй категории, которые готовы обсуждать сотрудничество, в частности, Select, Joma. «Спортмастер» предлагает мячи Demix. И судя по тестам, они оказались не такими плохими.

Решение по мячам будет принято перед второй частью сезона», – сказал Алаев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (19)
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Мася_1989
1669451599
Великий Устюг!!! Мяч из моего детства, пусть им играют!
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DOCTOR PENALTY
1669451943
Есть фабрика "Скороход", серьёзный бренд.
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111Hunter111
1669454962
теперь есть на что промахи списывать, раньше все на поле грешили.
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Красногвардейчик
1669455536
Со шнуровкой....как в фильме ,,Вратарь,,))
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SIRIUS 2002
1669455564
Demix. конечно не вариант, но все же лучше шнурованных.
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Enter2006
1669456025
"ПромМашМячИмпортоЗамТорг" ))
Ответить
inzek
1669456668
мне интересен вопрос формы. в чем будут на следующий сезон играть?
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R_a_i_n
1669457900
Здается будем покупать эти же мячи, только у условного Ирана например.
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upiter622
1669461400
С воздушными шариками,так будет лучше!
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