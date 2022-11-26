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    В РПЛ рассказали, какими мячами будут играть после ухода Nike

    Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какими мячами футболисты лиги будет играть в следующем сезоне.

    Компания Nike расторгла контракт с РПЛ, но оставила 130 мячей каждому клубу. Ими будут доигрывать сезон.

    «Есть бренды так называемой второй категории, которые готовы обсуждать сотрудничество, в частности, Select, Joma. «Спортмастер» предлагает мячи Demix. И судя по тестам, они оказались не такими плохими.

    Решение по мячам будет принято перед второй частью сезона», – сказал Алаев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +335

      Мася_1989 2 минуты назад

      Великий Устюг!!! Мяч из моего детства, пусть им играют!

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