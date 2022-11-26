В РПЛ рассказали, какими мячами будут играть после ухода Nike

Великий Устюг!!! Мяч из моего детства, пусть им играют!
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какими мячами футболисты лиги будет играть в следующем сезоне.
Компания Nike расторгла контракт с РПЛ, но оставила 130 мячей каждому клубу. Ими будут доигрывать сезон.
«Есть бренды так называемой второй категории, которые готовы обсуждать сотрудничество, в частности, Select, Joma. «Спортмастер» предлагает мячи Demix. И судя по тестам, они оказались не такими плохими.
Решение по мячам будет принято перед второй частью сезона», – сказал Алаев.
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