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  • «Между нами любовь»: Широков рассказал о своих отношениях со Спаллетти

«Между нами любовь»: Широков рассказал о своих отношениях со Спаллетти

26 ноября 2022, 10:52
6

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал о своем отношении к экс-главному тренеру петербургской команды Лучано Спаллетти.

Ранее Константин Зырянов вспомнил подробности драки Широкова и Спаллетти на тренировке «Зенита».

– Зырянов рассказал, что у вас со Спаллетти была стычка на тренировке. Что между вами происходило?

– Между нами? Любовь. Исключительно.

– Зырянов отмечал, что после этой стычки вы стали больше играть в «Зените».

– Вот видите. Значит, все пошло на благо!

– Спустя столько лет как вы относитесь к итальянскому специалисту?

– Люблю его! Всем сердцем. Так и есть. В моей карьере он один из лучших тренеров. Мне вот так повезло, что попались один-два специалиста, которые были на тот момент уровня топ. К нему только благодарность и любовь. Он реально хороший. И как человек, и как специалист. К сожалению, сейчас нельзя к нему в гости ездить.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Наполи Широков Роман Спаллетти Лучано
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1669450612
Широков это клиника, 100%.
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jek718875
1669452034
Когда свадьба?,от нас подарок - радуга
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ААМ
1669457245
Честно и правильно. Отличный тренер и человек
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Plyash
1669460818
Ещё два заднеприводных объявились.Рома,уже втянулись,или ещё побаливает?
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IVANRUS777
1669674763
Не фанат Широкова конечно и тем более Спалетти, но что же с вами ребят происходит, если слово "любовь" у вас ассоциируется с гомосексуализмом? Неужели никто из вас не может сказа́ть, что любит своего друга? И что вы после этого "заднеприводные"? Особенно когда теряешь своих друзей навсегда, то тогда понимаешь, что ты по настоящему их любил и другого слова в русском языке нет, чтобы выразить это чувство и никакого отношения к геям оно не имеет.
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