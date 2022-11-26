«Между нами любовь»: Широков рассказал о своих отношениях со Спаллетти

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал о своем отношении к экс-главному тренеру петербургской команды Лучано Спаллетти.
Ранее Константин Зырянов вспомнил подробности драки Широкова и Спаллетти на тренировке «Зенита».
– Зырянов рассказал, что у вас со Спаллетти была стычка на тренировке. Что между вами происходило?
– Между нами? Любовь. Исключительно.
– Зырянов отмечал, что после этой стычки вы стали больше играть в «Зените».
– Вот видите. Значит, все пошло на благо!
– Спустя столько лет как вы относитесь к итальянскому специалисту?
– Люблю его! Всем сердцем. Так и есть. В моей карьере он один из лучших тренеров. Мне вот так повезло, что попались один-два специалиста, которые были на тот момент уровня топ. К нему только благодарность и любовь. Он реально хороший. И как человек, и как специалист. К сожалению, сейчас нельзя к нему в гости ездить.
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