Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Какой Кубок России? Смешно же. Чемпионат мира идет»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал понять, что его не интересуют матчи Кубка России, так как он смотрит чемпионат мира в Катаре.

    – Для вас чемпионат мира – это все еще праздник? Ждали турнир в Катаре?

    – Для меня – да, конечно! Вот сейчас, например, мне звонят и спрашивают про Кубок России, а я говорю: «Ребят, ну какой Кубок России? Вы чего? Чемпионат мира идет!» Смешно же. Да, одним глазком можно посмотреть, ничего страшного, но все равно я буду следить за чемпионатом мира. Я же всю жизнь играл в футбол, и что, я теперь откажусь от всего этого?

    Меня, кстати, удивило, что некоторые футбольные люди сказали, что им неинтересен чемпионат мира, потому что там нет сборной России. Если бы это сказал кто-то не из мира футбола, то я бы еще поверил. Я же тоже многие виды спорта не смотрю, хотя я сам во многом участвовал, но просто мне неинтересно. Но когда подобное говорят они – это смешно.

    • Сегодня в Кубке России ЦСКА сыграет с «Сочи».
    • Завтра «Зенит» встретится со «Спартаком».
    • ЧМ-2022 пройдет до 18 декабря.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мостовой высказался о возможности товарищеского матча между сборными России и Саудовской Аравии
    Мостовой: «Спартак» не смотрел. Параллельно играли испанцы» 2
    Мостовой: «Аргентину нужно просто размазать. Так играть нельзя»
    Источник: «На спорте»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1088

      Александр52 34 минуты назад

      Давайте устроим Чемпионат по лицемерию, это сейчас важнее всего остального. А все эти Неймары, Месси и Мостовые, пусть идут боком за своим забором. Вот чему они нас могут научить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Назарян 40 минут назад

      чемпионат мира он раз в 4 года проходит а кубок каждый год я смотрю игры которые интересные с сб Бразилией Аргентины Португалией а кубок честно не интересно сравнить не с чем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      Cleaner 50 минут назад

      А я с интересом смотрю игры Кубка России. Мне это ИНТЕРЕСНЕЕ игр типа Англия-США на ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2123

      Dr.Metal 1 час назад

      Я тоже не смотрю. Ни одной минуты ещё не видел. Интереса вообще ноль

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11