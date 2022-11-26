Мостовой: «Какой Кубок России? Смешно же. Чемпионат мира идет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал понять, что его не интересуют матчи Кубка России, так как он смотрит чемпионат мира в Катаре.

– Для вас чемпионат мира – это все еще праздник? Ждали турнир в Катаре?

– Для меня – да, конечно! Вот сейчас, например, мне звонят и спрашивают про Кубок России, а я говорю: «Ребят, ну какой Кубок России? Вы чего? Чемпионат мира идет!» Смешно же. Да, одним глазком можно посмотреть, ничего страшного, но все равно я буду следить за чемпионатом мира. Я же всю жизнь играл в футбол, и что, я теперь откажусь от всего этого?

Меня, кстати, удивило, что некоторые футбольные люди сказали, что им неинтересен чемпионат мира, потому что там нет сборной России. Если бы это сказал кто-то не из мира футбола, то я бы еще поверил. Я же тоже многие виды спорта не смотрю, хотя я сам во многом участвовал, но просто мне неинтересно. Но когда подобное говорят они – это смешно.

Сегодня в Кубке России ЦСКА сыграет с «Сочи».

Завтра «Зенит» встретится со «Спартаком».

ЧМ-2022 пройдет до 18 декабря.

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