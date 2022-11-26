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  • Мостовой: «Какой Кубок России? Смешно же. Чемпионат мира идет»

Мостовой: «Какой Кубок России? Смешно же. Чемпионат мира идет»

26 ноября 2022, 10:08
8

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал понять, что его не интересуют матчи Кубка России, так как он смотрит чемпионат мира в Катаре.

– Для вас чемпионат мира – это все еще праздник? Ждали турнир в Катаре?

– Для меня – да, конечно! Вот сейчас, например, мне звонят и спрашивают про Кубок России, а я говорю: «Ребят, ну какой Кубок России? Вы чего? Чемпионат мира идет!» Смешно же. Да, одним глазком можно посмотреть, ничего страшного, но все равно я буду следить за чемпионатом мира. Я же всю жизнь играл в футбол, и что, я теперь откажусь от всего этого?

Меня, кстати, удивило, что некоторые футбольные люди сказали, что им неинтересен чемпионат мира, потому что там нет сборной России. Если бы это сказал кто-то не из мира футбола, то я бы еще поверил. Я же тоже многие виды спорта не смотрю, хотя я сам во многом участвовал, но просто мне неинтересно. Но когда подобное говорят они – это смешно.

  • Сегодня в Кубке России ЦСКА сыграет с «Сочи».
  • Завтра «Зенит» встретится со «Спартаком».
  • ЧМ-2022 пройдет до 18 декабря.

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Источник: «На спорте»
Чемпионат мира Россия. Кубок Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Dr.Metal
1669447477
Я тоже не смотрю. Ни одной минуты ещё не видел. Интереса вообще ноль
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Назарян
1669449262
чемпионат мира он раз в 4 года проходит а кубок каждый год я смотрю игры которые интересные с сб Бразилией Аргентины Португалией а кубок честно не интересно сравнить не с чем
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Александр52
1669449650
Давайте устроим Чемпионат по лицемерию, это сейчас важнее всего остального. А все эти Неймары, Месси и Мостовые, пусть идут боком за своим забором. Вот чему они нас могут научить ?
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Александр.Т.
1669463154
Так включен. Элек ч т то говорит комментатор, сам в телефоне , если гол взглянешь на телек посмотришь повтор и обратно в телефон)))
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gennadiy
1669484589
Их оружием русских солдат убивают,а я должен их смотреть что ли? Пошли они лесом.Не смотрю и не буду смотреть.А Мостовому привет от матерей солдат России...
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gennadiy
1669484706
Ещё их повязки с лгбд похвали...
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aldo conte
1669512031
Вспомнилась фраза товарища Саахова их к/ф "Кавказская пленница" - "Непатриотично рассуждаешь, ты забыл, что наш колхоз еще не выполнил план по оболваниванию населения в том, что Россия великая страна".
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