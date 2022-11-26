Главный тренер «Крыльев» прокомментировал возможный переход Пиняева в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказал мнение о возможном переходе Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».
«Мы не знаем, есть ли интерес. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналду заняты, чем Пиняевым. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует большие клубы, они всегда найдут возможность пригласить», – сказал Осинькин.
- Пиняев проходил просмотр в «МЮ».
- В этом сезоне у него 3 гола и 1 ассист в 11 матчах РПЛ.
- 18-летний игрок был вызван в сборную России.
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Источник: «РБ Спорт»