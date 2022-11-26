Главный тренер «Крыльев» прокомментировал возможный переход Пиняева в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Крыл­ьев Советов» Игорь Осинькин высказал мнение о возможном переходе Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

«Мы не знаем, есть ли интерес. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналду заняты, чем Пиняевым. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует больш­ие клубы, они всегда найдут возможность пригласить», – сказал Осинькин.

Пиняев проходил просмотр в «МЮ».

В этом сезоне у него 3 гола и 1 ассист в 11 матчах РПЛ.

18-летний игрок был вызван в сборную России.

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