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    Главный тренер «Крыльев» прокомментировал возможный переход Пиняева в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Крыл­ьев Советов» Игорь Осинькин высказал мнение о возможном переходе Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

    «Мы не знаем, есть ли интерес. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналду заняты, чем Пиняевым. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует больш­ие клубы, они всегда найдут возможность пригласить», – сказал Осинькин.

    • Пиняев проходил просмотр в «МЮ».
    • В этом сезоне у него 3 гола и 1 ассист в 11 матчах РПЛ.
    • 18-летний игрок был вызван в сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +335

      Мася_1989 2 минуты назад

      Достойная замена Кришу

      0
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      Рейтинг: +14012

      Skull_Boy 40 минут назад

      Господи он в России никому не вперся, а тут Англия

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