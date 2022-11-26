Президент РПЛ Алаев: «Сборная России – не полуфабрикат. Ее нельзя заморозить как пиццу»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о важности проведения товарищеских матчей с участием сборной России в условиях отстранения от международного футбола.

«Товарищеские матчи нужны – 100%. Даже такие невзрачные матчи, как с Таджикистаном и Киргизией, которые хочется побыстрее забыть.

Я всем привожу пример, что сборная России – это не полуфабрикат. Пиццу можно положить в морозилку и заморозить – а потом с друзьями еe подогрели и съели. Сборную – нет.

Сборная должна жить – это особый организм. Сейчас договориться с Таджикистаном, не говоря уже об Узбекистане, – это всe равно, что пару лет назад договориться с Аргентиной или Бразилией.

Это тяжелейшая история, тяжелейшие переговоры – и коммерчески, и организационно, и политически. Однако эти матчи нужны.

Если говорить, что это потерянные два часа, то мне тоже не понравилась игра. В то же время я понимаю, что делает Карпин – он строит новую команду.

Сколько человек из заявки чемпионата мира было на этом сборе? Один – Далер Кузяев. Сколько новичков попробовал Карпин? 19.

Понятно, что хочется яркой игры, результата, чтобы у них у всех горели глаза. Но у них не получилось. Однако то, что делает Карпин, я понимаю», – заявил Алаев.

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