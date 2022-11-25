«Спартаку» предлагали купить Родригао до «Зенита»

Защитник «Зенита» Родригао мог оказаться в «Спартаке».

Когда бразилец был в «Сочи». игрока предлагали московскому клубу. Речь шла о трансфере за 3,5 миллиона евро. «Спартак» ситуацию проигнорировал.

«Да, это правда, игрок был предложен как менеджменту, так и непосредственно Зареме Салиховой. Реакции не последовало», – сказал посредник Сергей Галунов.

Именно 3,5 миллиона за Родригао заплатил «Зенит».

В этом сезоне у Родригао 18 матчей.

«Зенит» лидирует в РПЛ. «Спартак» идет 2-м.

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