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    «Спартаку» предлагали купить Родригао до «Зенита»

    Защитник «Зенита» Родригао мог оказаться в «Спартаке».

    Когда бразилец был в «Сочи». игрока предлагали московскому клубу. Речь шла о трансфере за 3,5 миллиона евро. «Спартак» ситуацию проигнорировал.

    «Да, это правда, игрок был предложен как менеджменту, так и непосредственно Зареме Салиховой. Реакции не последовало», – сказал посредник Сергей Галунов.

    • Именно 3,5 миллиона за Родригао заплатил «Зенит».
    • В этом сезоне у Родригао 18 матчей.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Спартак» идет 2-м.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17174

      Garrincha58 53 минуты назад

      слабый защитник Спартак правильно сделал что не купил его

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