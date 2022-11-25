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    Гайч сравнил уровень РПЛ и Серии А

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч сравнил уровень чемпионатов России и Италии.

    — Уровень Серии А и РПЛ сильно отличается?

    — Футбол совсем разный. Итальянский — очень техничный, много тактики. Российский — очень много «физики», больше борьбы, меньше техники. В скорости переходных моментов тоже большая разница.

    Мог бы «Зенит» бороться за топ‑3 Серии А? Нет. «Зенит» привык забирать свое в переходных фазах. Но в Италии команды более закрытые, очень хорошо располагаются, дают мало пространства. Сложно получить какие‑то шансы за счет проникновений между линиями.

    • ЦСКА купил Гайча в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
    • «Индепендьенте» хочет арендовать 23-летнего футболиста с опцией выкупа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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