Гайч сравнил уровень РПЛ и Серии А

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч сравнил уровень чемпионатов России и Италии.

— Уровень Серии А и РПЛ сильно отличается?

— Футбол совсем разный. Итальянский — очень техничный, много тактики. Российский — очень много «физики», больше борьбы, меньше техники. В скорости переходных моментов тоже большая разница.

Мог бы «Зенит» бороться за топ‑3 Серии А? Нет. «Зенит» привык забирать свое в переходных фазах. Но в Италии команды более закрытые, очень хорошо располагаются, дают мало пространства. Сложно получить какие‑то шансы за счет проникновений между линиями.

ЦСКА купил Гайча в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

«Индепендьенте» хочет арендовать 23-летнего футболиста с опцией выкупа.

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