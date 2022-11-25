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    Гайч: «Конечно, с «Зенитом» реально бороться. Рано отдавать ему титул»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поговорил о доминировании «Зенита» в РПЛ.

    – «Зенит» в этом сезоне – это другой уровень? Космос?

    – «Зенит» нас не удивляет. Прекрасно знаем, на что они способны. Они доминирует в России длительное время. Но, конечно, с ними реально бороться. Когда мы играли у них в гостях, выглядели очень достойно. В концовке «Зенит» вырвал победу, но и у нас был хороший момент.

    Во второй части чемпионата мы играем против них уже дома. Подойдем во всеоружии – и вполне можем их победить. Рано отдавать «Зениту» чемпионство – впереди еще целый круг. Это футбол, где все может произойти в каждую минуту. Думая, что они уже чемпионы, ты совершаешь большую ошибку.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.
    • ЦСКА идет 5-м.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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