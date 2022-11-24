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    Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что матч Кубка России со «Спартаком» пропустят два игрока. Это Даниил Одоевский и Деян Ловрен.

    Игра пройдет в Санкт-Петербурге 27 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

    – Кто не сыграет со «Спартаком»? Выздоровел ли Родригао?

    – Не смогут сыграть Одоевский и Ловрен. Остальные готовятся. У кого-то из игроков проблемы есть, но вероятность того, что они сыграют, высока.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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