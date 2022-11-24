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    Нигматуллин: «В «Локомотиве» все запущено. Галактионов будет бороться за выживание»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера московской команды.

    • «Локо» в первой игре Галактионова проиграл «Краснодару» в Кубке России.
    • Клуб занимает 14-е место в РПЛ.

    «В «Локомотиве» все слишком запущено. За короткий период времени ничего не изменишь. За один матч даже Гвардиола там мало что смог бы сделать. Галактионов уж тем более! Этот тренер боролся за выживание с «Пари НН», а сейчас будет делать то же самое с «Локомотивом». Мало что может поменяться. Предпосылок к этому нет.

    Для того чтобы хотя бы что-то поменять, нужно время. У него оно будет зимой. За этот период можно будет подготовить команду и разгрести то, что сделали предыдущие руководители клуба. Работы выше крыши. Дела слишком плохи для того, чтобы на что-то рассчитывать. Им бы выжить в этом году!» – сказал Нигматуллин.

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    Источник: «Чемпионат»

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