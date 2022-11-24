Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги выигранного матча 5-го тура Кубка России против «Спартака».

Самарцы победили со счетом 2:1.

Набрав 3 очка, «Крылья» обошли в группе «Зенит».

Спартаковцы, несмотря на поражение, сохранили лидерство в квартете.

«За год это четвeртая игра со «Спартаком». Мы не брали очков. Сегодня победили с волевой победой.

Мы смотрелись хорошо, уверенно, создавали моменты. Я доволен, что мы продолжаем бороться не только за третье место.

Для веры ребят в себя это значимая победа. Когда мы попали в такую группу, у нас было не лучшее настроение. Но мы до сих пор в игре и продолжаем бороться.

Достойно провели концовку, когда повели в счeте, даже когда было желание только обороняться, показали контригру», – сказал Осинькин.

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