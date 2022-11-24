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    Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги выигранного матча 5-го тура Кубка России против «Спартака».

    • Самарцы победили со счетом 2:1.
    • Набрав 3 очка, «Крылья» обошли в группе «Зенит».
    • Спартаковцы, несмотря на поражение, сохранили лидерство в квартете.

    «За год это четвeртая игра со «Спартаком». Мы не брали очков. Сегодня победили с волевой победой.

    Мы смотрелись хорошо, уверенно, создавали моменты. Я доволен, что мы продолжаем бороться не только за третье место.

    Для веры ребят в себя это значимая победа. Когда мы попали в такую группу, у нас было не лучшее настроение. Но мы до сих пор в игре и продолжаем бороться.

    Достойно провели концовку, когда повели в счeте, даже когда было желание только обороняться, показали контригру», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Чемпионат»

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