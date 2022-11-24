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  • Мостовой: «Спартак» не смотрел. Параллельно играли испанцы»

Мостовой: «Спартак» не смотрел. Параллельно играли испанцы»

24 ноября 2022, 00:22
2

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не стал смотреть матч москвичей в Кубке России против «Крыльев Советов» (1:2).

«Игру «Спартака» с «Крыльями Советов» я не смотрел, ведь это игра группового раунда Кубка России, а параллельно шел матч испанцев на чемпионате мира.

Я до турнира считал, что испанцы могут побороться за титул чемпионов мира. В пятерку я их точно вносил. Любопытно, что в следующей игре Испания встретится с Германией. Немцы теоретически уже после второго тура могут поехать домой!

Некоторые футболисты говорили, что не будут смотреть чемпионат мира, потому что нашу сборную отстранили. Но как можно не смотреть такой турнир! Мундиаль – величайшее, что может быть в футболе», — сказал Мостовой.

  • Мостовой играл в испанской Примере за «Сельту».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Чемпионат мира Крылья Советов Спартак Мостовой Александр
Комментарии (2)
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SLADE2019
1669273055
Вот потому, так некоторые футболисты РПЛ и играют, что ЧМ не смотрят. А мы потом удивляемся. Да, будет забавно, если испанцы, что вполне реально, одолеют немцев. Всегда считал, что эта натурализация, в принципе немцам впрок не пошла. Немцы должны быть немцами.
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Иван Петров 1986
1669279790
А надо было наоборот. Какой же нахрен ты патриот после этого.
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