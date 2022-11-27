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    Осинькин объяснил, почему Пиняев не сыграет с «Факелом»

    Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не попал в заявку на матч шестого тура группового этапа Кубка России против «Факела».

    «И у Дениса Якубы, и у Пиняева повреждения. У нас есть кому играть, мы сможем их заменить», – сказал главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

    • 18-летний Пиняев стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Пиняева 11 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • «Крылья Советов» уже гарантировали себе весеннюю часть Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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