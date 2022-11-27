Осинькин объяснил, почему Пиняев не сыграет с «Факелом»

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не попал в заявку на матч шестого тура группового этапа Кубка России против «Факела».

«И у Дениса Якубы, и у Пиняева повреждения. У нас есть кому играть, мы сможем их заменить», – сказал главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

18-летний Пиняев стоит 3,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Пиняева 11 матчей, 3 гола, 3 ассиста.

«Крылья Советов» уже гарантировали себе весеннюю часть Кубка России.

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