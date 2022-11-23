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    Марокко – Хорватия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и Марокко.

    Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Сайсс, Зиеш, Унахи, Амалла, Буфал, Эн-Несири.

    Хорватия: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Влашич, Соса, Гвардиол, Юранович.

    • Матч начнется в 13:00 по Москве.
    • Место проведения – стадион «Аль Бейт» в Аль-Хоре (Катар).
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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    Прогноз на матч Марокко – Хорватия

    Где смотреть матч Марокко – Хорватия

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    Источник: твиттер сборной Хорватии

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +957

      ARSteven89 5 минут назад

      Ещё одна арабская страна сегодня проштормит европейцев.

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