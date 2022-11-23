Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и Марокко.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Сайсс, Зиеш, Унахи, Амалла, Буфал, Эн-Несири.

Хорватия: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Влашич, Соса, Гвардиол, Юранович.

Матч начнется в 13:00 по Москве.

Место проведения – стадион «Аль Бейт» в Аль-Хоре (Катар).

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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Прогноз на матч Марокко – Хорватия

Где смотреть матч Марокко – Хорватия

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