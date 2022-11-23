Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и Марокко.
Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Сайсс, Зиеш, Унахи, Амалла, Буфал, Эн-Несири.
Хорватия: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Влашич, Соса, Гвардиол, Юранович.
- Матч начнется в 13:00 по Москве.
- Место проведения – стадион «Аль Бейт» в Аль-Хоре (Катар).
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
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Прогноз на матч Марокко – Хорватия
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Источник: твиттер сборной Хорватии