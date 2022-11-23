Сборные Марокко и Хорватии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 23 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.

Марокканцы играли на ЧМ-2018, где заняли последнее место в группе, не выиграв ни одного матча.

Хорватия на чемпионате мира в России заняла второе место, проиграв в финале Франции.

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Коэффициенты:

Победа Марокко – 4.05

Ничья – 3.20

Победа Хорватии – 2.05

Рекомендуемая ставка: победа Хорватии

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