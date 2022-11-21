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    Марокко – Хорватия прогноз на матч чемпионата мира 2022

    Сборные Марокко и Хорватии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 23 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.

    Марокканцы играли на ЧМ-2018, где заняли последнее место в группе, не выиграв ни одного матча.

    Хорватия на чемпионате мира в России заняла второе место, проиграв в финале Франции.

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    Коэффициенты:

    • Победа Марокко – 4.05
    • Ничья – 3.20
    • Победа Хорватии – 2.05

    Рекомендуемая ставка: победа Хорватии

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    Источник: «Бомбардир»

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