«Месси проходил весь матч пешком». Веденеев – о матче Аргентина – Саудовская Аравия

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев оценил игру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (1:2).

«И что еще хочу заметить — это игра Месси. Считаю, что тренерский штаб сборной становится заложником этого игрока. У них просто духу не хватает его поменять — а он проходил пешком весь матч. Все понятно, он неприкасаемый, но можно было минут за 20 до конца выпустить вперед какого-нибудь высокого игрока, или быстрого-шустрого, создавать давление на оборону», – сказал Веденеев.

Саудовцы лидируют в группе.

В этой игре прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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