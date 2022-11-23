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    «Месси проходил весь матч пешком». Веденеев – о матче Аргентина – Саудовская Аравия

    Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев оценил игру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (1:2).

    «И что еще хочу заметить — это игра Месси. Считаю, что тренерский штаб сборной становится заложником этого игрока. У них просто духу не хватает его поменять — а он проходил пешком весь матч. Все понятно, он неприкасаемый, но можно было минут за 20 до конца выпустить вперед какого-нибудь высокого игрока, или быстрого-шустрого, создавать давление на оборону», – сказал Веденеев.

    • Саудовцы лидируют в группе.
    • В этой игре прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.
    • Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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    Источник: «РБ Спорт»

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