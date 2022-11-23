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    «Не знаю, как можно быть такими придурками». Червиченко раскритиковал проведение матчей Кубка России одновременно с ЧМ-2022

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен тем, что игры группового этапа Кубка России проводятся в одно время с матчами чемпионата мира в Катаре.

    «К большому счастью, у меня дома работает сразу несколько мониторов – буду смотреть все матчи. Но человек, который составлял расписание матчей Кубка России во время ЧМ – идиот!

    Такое ощущение, что это шпион гадюкин. Надо этого человека срочно проверить. Я не знаю, как можно быть такими придурками, чтобы ставить интереснейшие матчи в одно время.

    Это уже вошло в традицию. У нас и с составлением календаря РПЛ тоже есть капитальные проблемы. Какой-то негодяй этим всем занимается.

    Многие люди, скорее всего, пропустят один из двух матчей. Проводить матчи параллельно с чемпионатом мира нельзя», – считает Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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