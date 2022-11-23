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    «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Глейзеры готовы продать клуб

    «Манчестер Юнайтед» выпустил официальное заявление о будущем клуба.

    Действующие владельцы клуба семья Глейзеров «рассмотрит все стратегические альтернативы, включая допуск новых инвестиций в клуб, продажу клуба или другие сделки».

    Однако, «МЮ» не гарантирует, что какая-либо сделка, включая продажу «Юнайтед», будет совершена.

    • Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года.
    • «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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    Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед». Они готовят официальное заявление
    Источник: сайт «МЮ»

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