Бразилия – Сербия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 24 ноября – BOMBARDIR

Сборные Бразилии и Сербии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 24 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Сборные дважды играли друг с другом: в обеих встречах победили бразильцы.

Бразилия уверенно преодолела отборочный этап и вышла в финальную часть ЧМ-2022 за шесть туров до конца.

Сербия тоже заняла первое место в квалификации, не проиграв ни одного матча.

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Коэффициенты:

Победа Бразилии – 1.50

Ничья – 4.40

Победа Сербии – 6.70

Рекомендуемая ставка: Победа Бразилии, ТБ2.5

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Где смотреть матч Бразилия – Сербия