Бразилия – Сербия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 24 ноября – BOMBARDIR

Сборные Бразилии и Сербии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 24 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Сборные дважды играли друг с другом: в обеих встречах победили бразильцы.
Бразилия уверенно преодолела отборочный этап и вышла в финальную часть ЧМ-2022 за шесть туров до конца.
Сербия тоже заняла первое место в квалификации, не проиграв ни одного матча.
Получи 2000 рублей за регистрацию и сделай ставку
Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: Победа Бразилии, ТБ2.5
ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы
Источник: «Бомбардир»