В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Фламенго» к Клаудиньо

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о желании «Фламенго» заполучить полузащитника Клаудиньо.

«Интерес «Фламенго» к Клаудиньо? Не в курсе. Никто из клуба с нами не связывался», – сказал Медведев.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 18 матчах.

Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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