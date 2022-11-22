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    В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Фламенго» к Клаудиньо

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о желании «Фламенго» заполучить полузащитника Клаудиньо.

    «Интерес «Фламенго» к Клаудиньо? Не в курсе. Никто из клуба с нами не связывался», – сказал Медведев.

    • Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 18 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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