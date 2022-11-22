Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Фламенго» интересуется Клаудиньо

    «Фламенго» хочет усилиться полузащитником «Зенита» Клаудиньо.

    Бразильский клуб следит за 25-летним футболистом еще с тех пор, когда он выступал за «Брагантино».

    Однако подписать хавбека будет сложно, поскольку в июле он продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года.

    • Клаудиньо перебрался в Россию летом 2021-го.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 18 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Фламенго» к Клаудиньо
    «Очень важно показать единство». Клаудиньо – о поддержке Чистякова
    Агент Клаудиньо рассказал о реакции игрока на невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022 1
    Источник: Globo Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1417

      шахта Заполярная 32 минуты назад

      А хочет ли клава в Фламенго, там столько бабла не насыпят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3283

      acor94 59 минут назад

      Забил 3 гола и забил 8 голов.

      В целом, получается 11, у вас там редакторы первый класс ещё не освоили?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1553

      jek718875 > acor94 34 минуты назад

      Не ругай сильно редакторов, очевидно они сделали ставку на Аргентину

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6989

      Из Твери Леха 1 час назад

      денег не хватит выкупить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Красногвардейчик 1 час назад

      А чё толку, вагабонди его не продадут всё равно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11