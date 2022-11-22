«Фламенго» интересуется Клаудиньо

«Фламенго» хочет усилиться полузащитником «Зенита» Клаудиньо.
Бразильский клуб следит за 25-летним футболистом еще с тех пор, когда он выступал за «Брагантино».
Однако подписать хавбека будет сложно, поскольку в июле он продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года.
- Клаудиньо перебрался в Россию летом 2021-го.
- В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 18 матчах.
- Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.
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Источник: Globo Esporte