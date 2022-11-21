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    «Кто-то предпочитает блондинок, кто-то – брюнеток». Роналду – о спорах про лучшего футболиста в истории

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду порассуждал о том, утихнут ли споры по поводу того, кто является лучшим футболистом в истории, если его команда выиграет ЧМ-2022.

    «Этого не произойдет, даже если Португалия станет чемпионом мира. Кому-то я нравлюсь больше, кому-то меньше – такова жизнь. Кто-то предпочитает блондинок, кто-то – брюнеток, и так будет всегда.

    Конечно, я амбициозен и хотел бы выиграть эту гонку, но даже если в моей карьере больше не будет трофеев, я все равно буду счастлив», – сказал Роналду.

    • Португалец – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Больше таких наград только у Лионеля Месси – 7.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +135

      SuperPav11 16 минут назад

      Роналлу лучший с конца списка до лучших в истории ему далеко

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      Рейтинг: +1172

      САНЁК17 > SuperPav11 3 минуты назад

      А как он получил 5 шт золотого мяча,по мимо этого награды он получил бутса,ещё что то,я не помню.Я не знаю кому ты считаешь лучший в истории,но побил рекорды всех до этого времён.Достойному нужно отдать должное.

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