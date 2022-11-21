«Кто-то предпочитает блондинок, кто-то – брюнеток». Роналду – о спорах про лучшего футболиста в истории

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду порассуждал о том, утихнут ли споры по поводу того, кто является лучшим футболистом в истории, если его команда выиграет ЧМ-2022.

«Этого не произойдет, даже если Португалия станет чемпионом мира. Кому-то я нравлюсь больше, кому-то меньше – такова жизнь. Кто-то предпочитает блондинок, кто-то – брюнеток, и так будет всегда.

Конечно, я амбициозен и хотел бы выиграть эту гонку, но даже если в моей карьере больше не будет трофеев, я все равно буду счастлив», – сказал Роналду.

Португалец – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».

Больше таких наград только у Лионеля Месси – 7.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира