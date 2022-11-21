Семак – о неудачных играх «Зенита» с аутсайдерами: «Реал» и «Манчестер» тоже проигрывают»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении клуба из Петербурга от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

– «Зениту» удалось победить всех конкурентов в борьбе за золото, но были потеряны очки в матчах с командами, не претендующими на медали. Можно ли это объяснить недонастроем на таких соперников?

– Недонастрой – ​избитый термин. Конечно, его не было. Взять нашу игру против «Ахмата». Да, с точки зрения моментов первый тайм был не самый яркий. Но во втором мы контролировали мяч, старались, создавали острые ситуации. И по движению хорошая игра, и по количеству моментов. Но проиграли – ​такое в футболе бывает.

В каждом матче, где мы теряли очки, были какие-то свои причины. Невозможно найти команду, которая всe время бы выигрывала. Достаточно часто фавориты уровня «Реала» или «Манчестера» проигрывают соперникам, которые находятся в нижней части турнирной таблицы.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.

РПЛ возобновится в марте.

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